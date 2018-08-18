إعفاءات ضريبية لـ«الشومارة» لإنشاء مؤسسات..بشروط

سيستفيدون من نفس الامتيازات الممنوحة لأصحاب مشاريع «أونساج» و«كناك»

كل مشروع سيكون محل متابعة خلال فترة الاستفادة من هذه الامتيازات

سيتمكّن الشباب ذوو المشاريع من إحداث مؤسسة مصغرة تمول بالكامل من أموالهم الخاصة، فيما سيستفيد هؤلاء من نفس الامتيازات الممنوحة المنصوص عليها بعنوان الجهاز المتعلق بترقية المؤسسة المصغرة، فيما سيتمكّن البطالون ذوو المشاريع البالغين ما بين ٣٠ و٥٠ سنة من إحداث مؤسسة مصغرة تمول بالكامل من أموالهم الخاصة.

حدّد المرسوم التنفيذي رقم 18-191 المؤرخ في 22 جويلية 2018، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها.

وحسب المرسوم، تكون الاستثمارت التي تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وفي أحكام هذا المرسوم، محل متابعة خلال فترة الاستفادة من هذه الامتيازات، طبقا للإجراءات التي وضعتها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

وتسليم الشاب صاحب المشروع قرار منح الامتيازات الجبائية بعنوان الاستغلال عن كل سنة ضريبية، قابل للتجديد إلى غاية انتهاء فترة الإعفاء الممنوحة.

وتتضمن المادة 16 مكرر، أحداثا على مستوى الفروع المحلية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المبادر بها في إطار هذا المرسوم.

من جهة أخرى، حدّد مرسوم تنفيذي رقم 18-191، المعدل والمتمم 04-02، الصادر في 22 جويلية والمنشور في الجريدة الرسمية، شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ٣٠ و٥٠ سنة، ومستوياتها، والذي صار بإمكانهم إحداث مؤسسة مصغرة تمول بالكامل من أموالهم الخاصة.

ويخضع البطال والبطالون ذوو المشاريع، الذين اختاروا صيغة التمويل المذكورة لنفس الأحكام التي يخضع لها ذوو المشاريع، الذين اختاروا صيغة التمويل من أموالهم الخاصة.

ويستفيدون من نفس الامتيازات الممنوحة المنصوص عليها بعنوان الجهاز المتعلق بترقية المؤسسة المصغرة، باستثناء القروض الإضافية، غير المكافأة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

وتنشأ على مستوى الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات، المبادر بها في إطار هذا المرسوم.

وتكون الاستثمارات التي تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وكذا في أحكام هذا المرسوم، محل متابعة خلال فترة الاستفادة من هذه الامتيازات، وتسليم البطال أو البطالين ذوي المشاريع قرار منح الامتيازات الجبائية بعنوان الاستغلال عن كل سنة ضريبية، قابل للتجديد إلى غاية انتهاء فترة الإعفاء الممنوحة.