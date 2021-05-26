إعفاء أستاذات برج باجي مختار من العمل في الموسم القادم

قرر وزير التربية، محمد واجعوط، إعفاء أستاذات برج باجي مختار، ضحايا الإعتداء، من التدريس خلال الموسم الدراسي المقبل.

وثمنت النقابة الوطنية لمديري المدارس الإبتدائية، عبر بيان لها، قرار الوزير بإعفاء الأستاذات المعنيات من التدريس الموسم المقبل، والمرافقة النفسية لهن من قبل الوزارة.

وأعلنت، وزارة التربية الوطنية، أمس الثلاثاء، عن التكفل بجميع مطالب الأستاذات المعتدى عليهن، الأسبوع الماضي، في برج باجي مختار.

وأوضحت وزارة التربية، في بيان لها، أن المطالب تتعلق بالجانب المهني، الاجتماعي والصحي النفسي.