إعفاء أصحاب المؤسسات الناشئة من دفع “IRG” و”TAP” و”TVA”

سيستفيد أصحاب الشركات الناشئة من عدة إعفاءات ضريبية، من أجل توسيع رقعة انتشارها وتشجيع الشباب على الاستثمار فيها.

ويأتي ذلك، خاصة بعد تعهد الحكومة بتقديم يد المساعدة في عثور هؤلاء على مشاريع.

وتشمل الامتيازات التي ستمنحها الحكومة لأصحاب المؤسسات الناشئة، حسبما تضمنه تقرير عرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منه، الإعفاء المؤقت ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ بدء النشاط من الضريبة الجزافية الوحيدة بالنسبة لتلك الخاضعة لهذا النظام.

وكذا الإعفاء من الرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح الشركات، بالإضافة إلى الرسم على القيمة المضافة على التجهيزات المقتناة المخصصة لانجاز مشاريعها الاستثمارية.

وبشأن شركة الرأسمال الاستثماري، فإنه وباستثناء المساهمة في المؤسسات الناشئة، لا يمكن أن تحوز شركة الرأسمال الاستثماري لأسهم تتجاوز 49 من المائة من رأسمال نفس الشركة.

ومقابل ذلك شددت الحكومة على أهمية مراجعة مدونة حساب التخصيص الخاص بصندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة.