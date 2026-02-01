أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، اليوم الأحد، في بيان مشترك مع شركة تسيير بورصة القيم. وشركة الجزائر للتسوية، عن إقرار إعفاء استثنائي من رسوم الإدراج في البورصة. لفائدة المؤسسات الناشئة لمدة ثلاث سنوات (2026-2028).

وأوضح البيان أن هذه المبادرة تندرج في إطار جهود السلطات العمومية الرامية إلى تطوير المؤسسات الناشئة. ودعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار، من خلال تسهيل لجوئها إلى التمويل عبر السوق المالية.

كما تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى السوق المالية وتعزيز جاذبيتها. من خلال المساهمة في تلبية احتياجاتها التمويلية عبر توفير شروط ولوج ملائمة. لا سيما من خلال قسم “النمو” المخصص لهذه الفئة من المؤسسات.

وفي هذا السياق، تقرر اعتماد آلية تحفيزية استثنائية تتمثل في إعفاء المؤسسات الحائزة على علامة “شركة ناشئة” من رسوم الإدراج في البورصة. شريطة لجوئها إلى التمويل عبر قسم “النمو” في بورصة القيم المنقولة. وذلك خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028.

ويشمل هذا الإعفاء عمليات رفع الأموال التي لا يتجاوز مبلغها 500 مليون دج. والمنجزة ابتداء من 1 فيفري 2026، يضيف البيان.

كما تستفيد المؤسسات المعنية من إعفاء كامل من رسوم التأشيرة على وثيقة المعلومات المحصلة من قبل “كوسوب”. ورسوم القبول في التسعيرة الرسمية لبورصة الجزائر المحصلة من قبل بورصة القيم. إضافة إلى رسوم حفظ وتسيير وإدارة السندات المحصلة من قبل شركة الجزائر للتسوية.

ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد الهيئات المعنية التزامها بدعم نمو المؤسسات الناشئة. وتشجيع اعتماد السوق المالية ضمن منظومة تمويل متكاملة لدعم المؤسسات الناشئة، وفقا للمصدر ذاته.

