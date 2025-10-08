إعفاء الحجاج من دفع رسوم حماية حقوق المسافرين

قررت الحكومة عدم فرض إتاوة حماية حقوق المسافرين في المطارات، على فئة الحجاج المتوجهين لأداء هذا الركن من أركان الإسلام.

وجاء هذا القرار كما يلي”تؤسس لفائدة الوكالة الوطنية للطيران المدني إتاوة لحماية حقوق المسافرين والخدمات المقدمة للمسافرين. وتحدد مبالغها بدون احتساب الرسوم ويُعاد دفعها لفائدة الوكالة الوطنية للطيران المدني في نهاية كل شهر”. قبل أن يضيف “لا تطبق هذه الإتاوة. ابتداءً من أول جانفي 2025. على المسافرين. “الحجاج في إطار عملية الحج”.