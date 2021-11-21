إعفاء شباب “أونساج” المتعثر من المتابعات القضائية

أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات، بضرورة إعطاء فرصة للشباب، المتعثر المستفيد من قروض دعم تشغيل الشباب، وإعفاؤه من المتابعات القضائية، مع إقرار معالجة ذات مقاربة اقتصادية بحتة، وفق رزنامة تسديد للديون.

وتأتي هذه تعليمات رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، أمر فيما يخص دعم وتشغيل الشباب بتوحيد تسيير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE)، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANJEM )، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC)، بوضعها تحت وصاية الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، في ظرف شهر على أقصى تقدير.

كما كلف الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بتقديم، إحصاء دوري سداسي، لعدد مناصب العمل المستحدثة.

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كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بتقييم وإحصاء كل ما تم إنجازه وتطبيقه، من قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، ومتابعة، ما لم يُنفذ بعد.

ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء، أين أسدى الرئيس تبون في ختامه توجيهات عامة بضرورة تسوية وضعية كل المؤسسات الاقتصادية الخاصة، المنتجة، المشيدة في المرحلة السابقة، على أراض فلاحية، بمنحها رخص البناء.

كما كلف الرئيس وسيط الجمهورية، بالتكفل بانشغالات الصناعيين، الذين تعطلت مشاريعهم، بسبب خلفيات بيروقراطية، تعود لمخلفات تسيير الفترة السابقة.

ومن جهة أخرى، أسدى رئيس الجمهورية توجيهات بإقرار الصيغة التجارية والاقتصادية، للشباك الوحيد، المخصص لتسوية ملفات الاستثمار، مستقبلا.

كما ثمن الرئيس الجهود المبذولة في قطاع الصناعة، الذي بدأت تظهر مؤشراته الإيجابية.

قبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين، وإنهاء المهام، في وظائف عليا في الدولة.

وكان رئيس الجمهورية، قد وقّع شهر سبتمبر الماضي، مرسوما رئاسيا عيّن بموجبه عبد العزيز خلف مدير اللديوان برئاسة الجمهورية خلفا لنور الدين الدين بغداد الدايج الذي استدعي لمهام أخرى.

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أقرت الحكومة تقر إجراءات لفائدة شباب أونساج وكناك الذي تعثرت مؤسساتهم. وذلك من أجل منحهم فرصة ثانية لإعادة التمويل بشرط المساهمة الشخصية فيه بنسبة بين 10 و15 بالمئة.

وحسب ما جاء في القرار الوزاري الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن الإجراءات الجديدة تتمثل في إعادة التمويل بالصيغة الثلاثية.

كما تخص المؤسسات المصغرة التي لم تتمكن من مزاولة النشاط أو تسديد الديون.

وأوضح القرار، أن الإجراء موجه لكل من أصحاب المؤسسات الذين دخلوا في نزاعات قضائية مع المورد.

وكذا أصحاب مؤسسات نفقت حيوانات اقتنوها بقروض بنكية، بالإضافة لأصحاب المؤسسات الذين تعرض عتادها للتلف.

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