إعفاء الشركات الناشئة من دفع IBS وTVA

فيما قررت الحكومة إنشاء صندوق دعم خاص بها

قررت الحكومة وفي إطار تجسيد رغبتها الرامية إلى توسيع رقعة الاستثمارات في مشاريع الشباب والقضاء على البطالة،

إعفاء المؤسسات الناشئة STARTUP من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على القيمة المضافة للمعاملات التجارية.

وأكدت الحكومة على أن هدفها الأساسي من وراء دعمها للمؤسسات الناشئة يكمن في السماح بتطوير المنظومة

الاقتصادية لمؤسسات STARTUP، وشددت على أهمية استحداث ما يسمى بحساب تخصيص على مستوى

الخزينة العمومية بعنوان «صندوق دعم وتطوير المؤسسات الناشئة»، حتى يمثل وسيلة مساعدة ودعم ومرافقة

في المنظومة الاقتصادية لهذا النوع من المشاريع المصغرة، لاسيما من خلال ضمان القروض المالية البنكية ووضع

نسب فوائد تحفيزية للقروض البنكية وكذا تمويل التكوين لفائدتها، أي المؤسسات الناشئة.

إلى ذلك، قررت السلطات إنشاء مناطق اقتصادية لتنمية مناطق الحدود الجنوبية والمناطق المعزولة والتكنولوجيا العالية واللوجيستية التجارية والخدماتية وكذا المناطق الصناعية المدمجة.

..وإلغاء شرط الشراكة لشركات إنتاج «الدخان والشمة»

وإن كانت السلطات قد أبقت قاعدة 51/49 من المئة على المشاريع الاستراتيجية، خاصة ما تعلق منها بإنتاج

السلع والخدمات ذات الطابع الاستراتيجي التي يتم إعداد قائمتها عن طريق التنظيم بهدف تحسين مناخ الأعمال

وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مقابل رفعها على باقي المشاريع الاستثمارية الأخرى، فقد قررت إلغاء شرط

الشراكة الأجنبية فيما يتعلق بمنح الاعتماد لشركات إنتاج التبغ للشم والمضغ.