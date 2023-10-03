إعفاء الصوجا من الرسوم الجمركية.. و1.5 مليار غرامة على كل شركة ترفض تقديم وثائق للضرائب

سيتم توسيع التخفيض من نسب الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة المفروضة على اللحوم المستوردة من الخارج، لتشمل مادة الصوجا بأثر رجعي اعتبارا من جانفي الماضي وإلى غاية نهاية ديسمبر من العام الداخل.

وجاء هذا القرار على شكل مادة تمت إضافتها في التقرير التمهيدي لمذكرة قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، والذي تحصلت “النهار أنلاين” عل نسخة منه “يشمل الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، زيت الصوجا بداية من جانفي 2023 إلى غاية ديسمبر 2024، ضمانا لوفرة زيت الصوجا الخام بكميات كافية في السوق المحلية وضمان المخزون الاحتياطي لمواجهة أخطار ندرتها باعتبارها مادة واسعة الاستهلاك”.

إلى ذلك، أكد التقرير التمهيدي المعد من طرف أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، على أهمية فرض غرامة مالية قدرها 15 مليون دينار، تترتب عن عدم الاكتتاب غير الكامل أو غير الدقيق في الأجل المحدد للتصريح السنوي لأسعار التحويل، إذ يجب على المؤسسات المستقرة في الجزائر أن نضع تحت تصرف الإدارة الجبائية عند تاريخ الشروع في الرقابة في عين المكان، الوثائق التي تسمح بتبرير سياسة أسعار التحويل المعمول بها في إطار العمليات المختلفة المنجزة مع المؤسسات المرتبطة المستقرة في الجزائر أو خارجها، حيث تتضمن الوثائق على معلومات عامة عن المؤسسات المرتبطة ومعلومات خاصة عن الشركة الخاضعة للتحقيق والتي يتم تحديد محتواها وشكلها بقرار من وزير المالية، وفي حال عدم تقديم الوثائق المطلوبة أو تقديمها بصفة غير متكاملة، عند تاريخ الشروع في الرقابة في عين المكان، تقوم الإدارة الجبائية بإرسال إعذار إلى المؤسسة عبر رسالة موصى عليها مقابل وصل بالاستلام، ويؤدي عدد الرد أو الرد غير المتكامل إلى تطبيق غرامة جبائية.

هذا، وأشار التقرير إلى إجمالي واردات الجزائر لسنة 2023، ستبلغ 41.5 مليار دولار ونسبة التنضحم ستستقر في حدود 7.5 من المائة.