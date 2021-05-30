إعفاء الطلبة والمسنين ذوي الدخل الضعيف من دفع تكاليف الإيواء خلال الحجر الصحي

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الأحد، بإعفاء الطلبة والمسنين ذوي الدخل الضعيف من الجزائريين، العائدين إلى أرض الوطن، من دفع تكاليف الإيواء المتعلقة بالحجر الصحي.

ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء، أين أمر الرئيس تبون بتخفيض مصاريف الإيواء بنسبة عشرين بالمائة (20%)، للجزائريين العائدين إلى أرض الوطن.