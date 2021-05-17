إعفاء القوائم المستقلة من إلزامية نشر صور المترشحات في أوراق التصويت

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها، للرأي العام عن التدابير والإجراءات التي أقرها رئيس السلطة المستقلة محمد شرفي للتكفل بانشغالات القوائم المستقلة.

وحسب ماجاء في البيان، فإن هذه التدابير والإجراءات التي أقرها محمد شرفي تتمثل فيمايلي:

1. بالنسبة للرقم التعريفي: فقد تقرر منح رقم تعريفي تسلسلي مستمر للقوائم المستقلة، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء.

2. بالنسبة لصور المترشحات في أوراق التصويت: فقد أقر اعفاء القوائم من الزامية نشر صور المترشحات في أوراق التصويت، على أن يتقدم ممثل القائمة الحزبية أو القائمة المستقلة بطلب الاعفاء إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة المعنية في أجل لايتعدى تاريخ الأربعاء 19 ماي 2021 على الساعة منتصف النهار.

3. بالنسبة للتكفل بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الأقل من 40 سنة في اطار أحكام المرسوم التنفيذي رق 21-190 المؤرخ في 5 ماي 2021 المحدد لكيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار، فقد تم تشكيل لجنة مختلطة تضم إطارات عن السلطة المستقلة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة المالية وقد انعقد اجتماعها اليوم، 17 ماي 2021 بمقر السلطة المستقلة بقصر الأمم، من أجل اعداد الآليات المتعلقة بتحديد كيفيات توفير دعم الدولة للتكفل بتنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الأقل من 40 سنة يوم الاقتراع قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

وعليه، تم طرح الأمر على الوزير الأول لتجسيد التوصيات الناتجة عن أشغال اللجنة المشار إليها أعلاه.