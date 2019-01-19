«إعفاء المعاقين من اقتطاعات العمليات المالية في البوسطة.. قريبا»

قالت إن الأموال المقتطعة من حسابـــات الزبائـــن تستعمل في استثمارات المؤسسة.. فرعون:

«مقترح لتعديل المرسوم المنظم لعملية الاقتطاع بقطاع البريد»

قالت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان فرعون، إن هناك مقترحا لتعديل المرسوم المنظم لعملية الاقتطاع من حسابات زبائن البريد.

من خلال استثناء فئات ذوي الاحتياجات الخاصة من عملية الاقتطاع، وأكدت المسؤولة الأولى عن قطاع البريد هدى فرعون، خلال ردها على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني.

أن الاقتطاعات من حسابات زبائن بريد الجزائر،تمثل المصدر المالي الوحيد للمؤسسة القائم أساسا على هذه الاقتطاعات مقابل خدماتها.

موضحة أن «مؤسسة بريد الجزائر هي مؤسسة مالية تختلف جوهريا عن المؤسسات المالية البنكية».

مؤكدة أن البنك يستعمل أموال الزبائن في استثمارات مختلفة، بينما يقوم النظام المالي لبريد الجزائر على النظام التشاركي بامتياز.

لأن الاقتطاعات من مختلف العمليات هي المصدر الوحيد لمؤسسة بريد الجزائر»، فيما أعلنت فرعون، عن وجود مقترح لتعديل المرسوم المنظم لعملية الاقتطاع من حسابات زبائن البريد.

من خلال استثناء فئات ذوي الاحتياجات الخاصة من عملية الاقتطاع، مشيرة إلى أن تعديل المرسوم يبقى مرهونا باستحداث تقنيات تسيير جديدة لشبكات مؤسسة بريد الجزائر.

وقالت بهذا الخصوص فرعون إن «دعم هذه الفئة لا يمكن مناقشته».

هذا، واستطردت ممثلة الحكومة بقطاع البريد بالقول إن الأموال المقتطعة لا تحسب كضرائب ورسوم تصب في الخزينة العمومية.

وإنما تستعمل في استثمارات المؤسسة وتغطية نفقات تسييرها التي خصصت لها هذه السنة مبالغ مالية قدرت بأكثر من 37 مليار دينار.

وحسب الوزيرة، تبلغ الأعباء المخصصة لدفع أجور عمال مؤسسة بريد الجزائر 29.6 مليار دينار، مشيرة إلى تخصيص 2.2 مليار دينار في السنة الماضية.

لتجديد الألياف البصرية و920 مليون دينار للصيانة وتدفق الأنترنت عبر هذه الشبكة.

فيما أبرزت «أن المؤسسة سجلت عدة مشاريع لحساب السنة المقبلة، ويتعلق الأمر باقتناء 65 مكتبا بريدا متنقلا، والذي رصد له 1.9 مليار دينار».