إعفاء المعلمين من مرافقة التلاميذ للمطاعم وتكليف هذه الفئة

قررت وزارة التربية الوطنية رسميا ،إعفاءالمعلمين في الطور الإبتدائي من مرافقة التلاميذ لتناول وجباتهم الغذائية على مستوى المطاعم المدرسية. وكلفت المشرفين التربويين للقيام بهذه المهمة .

وحسب المراسلة التي تحوز “النهار أون لاين” على نسخة منها فقد أمرت وزارة التربية. المشرفين على ضرورة مرافقة التلاميذ من وإلى المطاعم المدرسية .

كما أمرت الوزارة المشرفين بالقيام بالدور التي كان معلم الابتدائي. يقوم بها وتلقين التلاميذ الآداب والعادات الحسنة من خلال هذا الفضاء التربوي .

وبهذا يكون وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابدن قد شرع في تطبيق بعض نقاط القانون الأساسي للتربية. ومن بينها إعفاء المعلمين من المهام غير البيداغوجية والتي كانت تنهنكهم وتحبط من عزيمتهم ،خاصة مع ارتفاع عدد متمدرسي الطور الابتدائي.