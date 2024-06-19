الوطني إعفاء المواطنين الشباب المولودين قبل 1 جانفي 1995 من الخدمة الوطنية بقلم نسرين محفوف نشر في 19 جوان 2024 - 11:46 شارك غرِّد أرسل 7456 0 رابط دائم : https://nhar.tv/uDG3w اقرأ أيضا حرارة جد مرتفعة على هذه الولايات اليوم الوطني 16 جوان هام بخصوص الخدمة الوطنية الوطني 01 جوان ظاهرة فلكية فريدة من نوعها ستشهدها الجزائر غدا الجمعة الوطني 30 ماي الرئيس تبون يهنئ نظيره التونسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك الوطني 15 جوان الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة الوطني 29 ماي وزير الفلاحة: نعكف على توفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع الإستثمارية المدمجة الوطني 01 جوان "سوڨرال" تسطر برنامجا استثنائيا بمناسبة عيد الأضحى الوطني 14 جوان على هامش قمة السبعة.. رئيس الجمهورية نظيره الموريتاني الوطني 14 جوان بكالوريا.. عام حبس لمترشحة وشقيقتها بالوادي الوطني 11 جوان مُشكل المياه بتيارت.. وزير الري يقف على تقدم الأشغال الوطني 08 جوان