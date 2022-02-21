إعفاء تذاكر النقل الجوي للمسافرين القادمين أوالمتوجهين نحو الجنوب الكبير من TVA

أعلنت وزارة النقل اليوم عن إعفاء تذاكر النقل الجوي للمسافرين القادمين أوالمتوجهين نحو الجنوب الكبير من من الرسم على القيمة المضافة.

وحسب بيان الوزاة أنه وتنفيذا لأحكام المادة 90 من قانون المالية لسنة 2022. و المتعلقة بإعفاء تذاكر النقل الجوي للمسافرين القادمين أوالمتوجهين نحو الجنوب الكبير من الرسم على القيمة المضافة.

وبهذا الاجراء أكدت وزارة رحلات النقل الجوي من وإلى المطارات الاتية:

مطار أدرار ، مطار برج باجي مختار، مطار جانت، مطار إليزي، مطار إن قزام، مطار عين صالح، مطار تمنراست.بالإضافة إلى مطار تيميمون، مطار تندوف، ومطار إن أميناس.

وللإشارة فإنه سيتم توسيع هذا الإجراء ليشمل المطارات المتواجدة على مستوى بقية الولايات الجنوبية الأخرى.

طالع أيضا: تسريع فتح الإستثمار في قطاعي النقل الجوي والبحري

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة تسريع فتح الاستثمار في قطاعي النقل الجوي والبحري، وتسهيل استثمارات الخواص.

ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماع لمجلس الوزراء، أين أمر الرئيس بالاستغلال الأمثل والفوري لجميع الموانئ الوطنية، وعدم التركيز على ميناء الجزائر العاصمة الذي سجل 64.5 بالمائة من مجموع النشاط المينائي، عبر الوطن، في مجال الشحن البحري، في حين سجلت موانئ كل من تنس ومستغانم وجن جن، حصيلة تتراوح بين 0 و11 بالمائة.

وبخصوص إعادة تقييم مشروع ترامواي سطيف، أعطى الرئيس موافقته، على إعادة تقييم مشروع ترامواي سطيف.

طالع أيضا: فتح النقل الجوي الخاص وخفض أسعار الرحلات الداخلية.. هذا ما قاله عيسى بكاي