إعفاء تذاكر النقل الجوي للمسافرين القادمين أوالمتوجهين نحو الجنوب الكبير من TVA
أعلنت وزارة النقل اليوم عن إعفاء تذاكر النقل الجوي للمسافرين القادمين أوالمتوجهين نحو الجنوب الكبير من من الرسم على القيمة المضافة.
وحسب بيان الوزاة أنه وتنفيذا لأحكام المادة 90 من قانون المالية لسنة 2022. و المتعلقة بإعفاء تذاكر النقل الجوي للمسافرين القادمين أوالمتوجهين نحو الجنوب الكبير من الرسم على القيمة المضافة.
وبهذا الاجراء أكدت وزارة رحلات النقل الجوي من وإلى المطارات الاتية:
مطار أدرار ، مطار برج باجي مختار، مطار جانت، مطار إليزي، مطار إن قزام، مطار عين صالح، مطار تمنراست.بالإضافة إلى مطار تيميمون، مطار تندوف، ومطار إن أميناس.
وللإشارة فإنه سيتم توسيع هذا الإجراء ليشمل المطارات المتواجدة على مستوى بقية الولايات الجنوبية الأخرى.
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أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة تسريع فتح الاستثمار في قطاعي النقل الجوي والبحري، وتسهيل استثمارات الخواص.
ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماع لمجلس الوزراء، أين أمر الرئيس بالاستغلال الأمثل والفوري لجميع الموانئ الوطنية، وعدم التركيز على ميناء الجزائر العاصمة الذي سجل 64.5 بالمائة من مجموع النشاط المينائي، عبر الوطن، في مجال الشحن البحري، في حين سجلت موانئ كل من تنس ومستغانم وجن جن، حصيلة تتراوح بين 0 و11 بالمائة.
وبخصوص إعادة تقييم مشروع ترامواي سطيف، أعطى الرئيس موافقته، على إعادة تقييم مشروع ترامواي سطيف.
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أكد وزير النقل، عيسى بكاي، أن فتح النقل الجوي للإستثمار الخاص هو من أولويات الوزارة. وهو ما سيدعم خطة الوجهة الجزائرية خدمة للسياحة والإنعاش الاقتصادي.
ودعا في لقاءه مع الرئيس المدير العام بالنيابة للخطوط الجوية الجزائرية إلى دراسة إمكانية خفض الأسعار على الخطوط الداخلية. لتحفيز تنقل الجزائريين جوا إلى مختلف مناطق الوطن لاسيما إلى الجنوب الكبير.
وثمن بكاي المجهودات المبذولة من الجوية الجزائرية لتحسين وضعية الشركة والحفاظ على مكتسباتها’، رغم الظروف الصعبة المحيطة بها والتي فرضتها جائحة كورونا.
وأكد من جهة أخرى، على ضرورة وضع مخططات تطور مرحلية تشمل المدى القصير والمتوسط والبعيد. برؤية واضحة المعالم والأهداف وفي آجال محددة.
كما شدد على إلزامية اعتماد شركة الخطوط الجوية الجزائرية على مقدراتها الذاتية. واستغلال كل الفرص الداخلية المتاحة لتنفيذ مخططات تطورها.
وذكر بتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهات الوزير الأول المتعلقة بإعادة هيكلة هذه الشركة الحيوية وتقويمها. ومراجعة طريقة تسييرها وتحسين خدماتها وأمر بتنفيذها في وقتها المحدد.
وفي الأخير، أمر بكاي مسيري شركة الخطوط الجوية الجزائرية باتخاذ. جميع الإجراءات اللازمة لتجسيد هذه الخطوات وموافاته دوريا بالتقدم المحقق في هذا المجال.