إعفاء تعاونيات الصيد البحري من دفع الضريبة على الأرباح “IRG”

أشار مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات وكذا اتحاداتها المسيّرة.

وذلك طبقاً للأحكام القانونية التي تخضع لها، باستثناء العمليات المحققة مع المستعملين غير الشركاء. ويهدف هذا التدبير، حسب ما تضمنه مشروع القانون، إلى إزالة الشرط غير المناسب. المتمثل في الحصول على موافقة صادرة عن المصالح المخوّلة للوزارة المكلفة عن صيد الأسماك. المنصوص عليها في المادة 138-8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

حيث لا تنص أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-405 المؤرخ في 24 نوفمبر 2022. والمتعلق بالتعاونيات الخاصة بالصيد البحري على شرط الحصول على اعتماد لتعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات.