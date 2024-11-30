إعفاء تلاميذ الابتدائي من اختبارات الفصل الأول في هذه المواد

قررت وزارة التربية الوطنية هذه السنة اعفاء تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي. من اختبار مادتي اللغتين الفرنسية والانجليزية خلال الفصل الأول فقط.

كما سيتم اعفاء تلاميذ السنة أولى ابتدائي من إجراء الاختبارات،بحيث يتم التركيز في هذه المرحلة على التقويم المستمر في المواد الأساسية، المتمثلة في اللغة العربية والرياضيات. إضافة إلى تدريب التلاميذ على قراءة الحروف وكتابتها بطريقة سلسة وكذا تعليم قراءة الأرقام.

ودعت وزارة التربية الأساتذة في هذه المرحلة إلى تعزيز المرافقة والمراقبة المستمرة للتلميذ حتى يتمكن من خلالها الأستاذ. من معرفة النقائص. التي يعانيها التلميذ في القسم واستدراك نقاط ضعفه والإكثار وغيرها من النشاطات البيداغوجية التي تمكن الأستاذ من الإلمام بمستوى تلاميذه.