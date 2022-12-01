إعفاء دولتين عربيتين من “فيزا شنغن”

وافقت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي على إعفاء مواطني دولتان عربيتان من تأشيرة شنغن للدخول إلى الاراضي الأوروبية.

وحسب وكالة الأنباء القطرية أعلنت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي اليوم الخميس الموافقة على إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشيرة “شنغن”.

ووفقا لذات الوكالة “قالت اللجنة في بيان إنه جرى تمرير الموافقة على إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشيرة “شنغن” بتأييد 42 صوتا مقابل رفض 16 صوتا.”

كما وافقت اللجنة في تقريرها على إعفاء الكويتيين من تأشيرة “شنغن” جاءت مشروطة بوقف تطبيق عقوبة الإعدام، وذلك قبل سريان الإعفاء، من خلال المفاوضات الثنائية بين الجانبين.