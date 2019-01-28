إعفاء ربع مليون شاب من الخدمة الوطنية

الإجراء يخص البالغين 30 سنة فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر 2014

من بينهم أكثر من 3600 جزائري مقيم بالخارج

مراكز الخدمة الوطنية لاتزال مفتوحة لاستقبال الأشخاص المعنيين

أكدت وزارة الدفاع الوطني أن مراكز الخدمة الوطنية لاتزال مفتوحة لاستقبال الأشخاص الذين بلغوا سن 30 سنة فما فوق، إلى غاية 31 ديسمبر 2014.

لتسوية وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية. أوضحت وزارة الدفاع الوطني أنه ومنذ بداية العملية إلى غاية 31 ديسمبر الماضي.

تم إحصاء أكثر 259 ألف مواطن من بينهم أكثر من 3 آلاف يقيمون بالخارج. وذكرت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها، بأن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.

المتعلقة بالمواطنين البالغين ثلاثين سنة فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر 2014، أي المولودين سنة 1984 وما قبل.

المقررة من طرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، تتواصل في ظروف جيدة.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني، أنه منذ بداية هذه العملية وإلى غاية 31 ديسمبر 2018.

ارتفع عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية إلى 259 ألف و485 مستفيد، من بينهم ثلاثة آلاف و667 مقيم بالخارج.

كما أنه تم في نفس الإجراءات وفي نفس الفترة، تسوية 885 ألف 279 متأخر من الدفعات إلى غاية سنة 2014.

وأعلمت وزارة الدفاع الوطني جميع المعنيين بأن مراكز الخدمة الوطنية، عبر كامل التراب الوطني.

تواصل استقبال الأشخاص للتكفل بهم بالسرعة المطلوبة، من أجل استمرار الإجراءات المتخذة في هذا المجال.