إعفاء ربع مليون شاب من الخدمة الوطنية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن ارتفاع عدد المستفيدين الذين تجاوزا سن الثلاثين سنة فما فوق من التسوية تجاه الخدمة الوطنية إلى أكثر من 250 ألف مواطن.

كما استفاد أيضا حوالي 900 ألف متأخر من الدفعات، قبل سنة 2014، من نفس إجراءات التسوية.

أكدت وزارة الدفاع الوطني بأن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية المتعلقة بالمواطنين البالغين ثلاثين سنة فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر 2014، أي المولودين سنة 1984 وما قبل، المقررة من طرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، تتواصل في ظروف جيدة. وأحصت الوزارة الوصية، منذ بداية هذه العملية وإلى غاية 30 جوان الماضي، ارتفاع عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية إلى 254 ألف 622 مستفيد، من بينهم ثلاثة آلاف و633 مقيم بالخارج.

وفي إطار نفس هذه الإجراءات، تمت تسوية وضعية 833 ألف و453 متأخر من الدفعات، قبل سنة 2014، وأعلمت وزارة الدفاع الوطني بأن مراكز الخدمة الوطنية عبر كامل التراب الوطني، تواصل استقبال الأشخاص المعنيين للتكفل بهم بالسرعة المطلوبة، وهذا بصرف النظر عن جداول المرور المحددة مسبقا.