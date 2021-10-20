إعفاء سيارات “4×4” المستوردة من طرف المجاهدين من دفع TVA

في قرار جديد للحكومة

القرار يشمل أيضا كافة السيارات التي تقلّ سعة اسطوانتها عن 1800 سنتيمتر مكعب

تقرر إعفاء المركبات رباعية الدفع المستوردة من قبل فئة المجاهدين من الرسم على القيمة المضافة، بالإضافة إلى مركبات أخرى لا تفوق سعة أسطوانتها ألف وثمانمائة سنتيمتر مكعب.

عدّلت الحكومة من أحكام المادة “تسعة” من قانون الرسوم على رقم الأعمال، بإعفاء الرسم على القيمة المضافة “TVA” على المركبات الرباعية الدفع “4*4” المستوردة من قبل فئة المجاهدين، التي لا تفوق سعة أسطوانتها ألفين سنتيمتر مكعب.

وجاء هذا التعديل بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي أعفى إلى جانب المركبات سالفة الذكر من رسم “TVA”، سيارات أخرى لا تتجاوز سعتها ألف وثمانمائة سنتيمتر مكعب ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة بنزين وأخرى بألفين سنتيمتر مكعب.

وتأتي هذه القرارات في وقت لا يزال المواطن الجزائري ينتظر بشغف كبير الانطلاقة الرسمية لاستيراد المركبات أقل من ثلاث سنوات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020، المصادق عليه من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، كما ينتظر وكلاء السيارات موعد الحصول على اعتماد من أجل الانطلاق قي عملية التصنيع المحلي، في أعقاب غلق السلطات العليا للبلاد كافة مصانع التركيب التي يتواجد أصحابها رهن الحبس لتورطهم في قضايا فساد، والمختصين في تركيب علامات “فولسفاغن” و”سيات” و”هيونداي” و”كيا” وغيرها.

وبالاستناد إلى نفس المصدر، فقد أعفِيت من دفع الرسم على القيمة المضافة، كافة المنتوجات، بما فيها الوقود المقتناة محليا من أجل الاستعمال الرسمي للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الإقليمية المستفيدة من النظام الدبلوماسي والموجهة للاستعمال الشخصي لأعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين، فيما تقرر أيضا تطبيق المعدل المخفض على القيمة المضافة على تذكرة الدخول لقاعات الاستعراض السينماتوغرافية، والذي تتم ترجمته من خلال التحكم في التكاليف وجعل الدخول إلى قاعات السينما ممكنا لأكبر عدد ممكن من الجمهور.