إعفاء شباب الجالية الوطنية بالخارج من التنقل إلى الجزائر لإنشاء مؤسسة مصغرة

أتخذت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، إجراءات جديدة لتشجيع شباب الجالية على تحقيق مشاريعهم وإنشاء مؤسساتهم المصغرة بأرض الوطن.

ويدخل هذا القرار في إطار إشراك أفراد الجالية الوطنية بالخارج في جهود تنمية قطاع المؤسسات المصغرة والمقاولاتية في الجزائر.

وبهدف تسهيل الإجراءات الإدارية المرافقة لذلك في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، خاصة في ظل الظروف الصحية العالمية وإجراءات منع السفر، فإنه قد تقرر ما يلي:

– إعفاء شباب الجالية الوطنية الراغب في إنشاء مؤسسة مصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية من شرط التنقل لأرض الوطن للقيام بالإجراءات الإدارية الأولية الخاصة بإنشاء المؤسسة المصغرة على مستوى الوكالات الولائية، حيث يمكن توكيل طرف ثاني عن طريق وكالة صادرة عن المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج مصحوبة بنسخة من البطاقة القنصلية سارية الصلاحية ونسخة من جواز السفر الجزائري ساري الصلاحية للمعني (الموكل).

– يبقى هذا الإجراء صالحا طيلة عملية تكوين الملف واستيفاء الشروط المنصوص عليها من طرف الوكالة.

– عند استيفاء جميع الشروط واستكمال الملف المتعلق بإنشاء المؤسسة المصغرة، يتم برمجة المعني بالأمر لحضور جلسة أمام لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار الخاصة بالوكالة، لدراسة مشروعه واعتماده.

– في حالة عدم مقدرة المعني بالأمر الحضور أمام اللجنة وتقديمه تبريرا يؤكد ذلك، يتم عقد الجلسة عبر تقنية التحاضر المرئي بين أعضاء اللجنة والمعني بالأمر.

– في حالة اعتماد المشروع من طرف اللجنة، يلتحق المستفيد/المعني بالأمر بأرض الوطن في الآجال التي تحددها له اللجنة من أجل مباشرة الإجراءات العملية لتنفيذ المشروع.

– بخصوص الدورة التكوينية المتعلقة بآليات خلق المؤسسة المصغرة، والتي يعد القيام بها أحد الخطوات المطلوبة، يتم تعويضها بدورة تتعلق بآليات تسيير المؤسسة المصغرة بعد المصادقة على المشروع.