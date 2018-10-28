إعفاء مؤسسات النقل الجوي من الضرائب عند شراء وإصلاح قطع الغيار خارج الوطن

نصّ مشروع قانون المالية 2019، على إعفاء مؤسسات النقل الجوي للمسافرين والبضائع من الضرائب عند شراء وإصلاح قطع الغيار.

حيث تم إعفاء كذلك الفروع التابعة لها والتي تمارس أنشطة تتعلق بالنقل الجوي من الرسوم والضرائب المستحقة الدفع.

عند شراء وإصلاح، خارج الوطن، للمحركات والمعدات وقطع الغيار والمعدات الأرضية اللازمة لهذه الطائرات أثناء التشغيل.

ومن شأن هذا الإعفاء تكييف النظام الجمركي المطبق على المؤسسات الوطنية مع النظام الذي اعتمدته البلدان المجاورة.

وهذا لتطوير القدرات التنافسية لشركات الطيران الوطنية.