إعفاء مربي الدواجن من TVA على الذرة لكسر الأسعار

بعد بلوغ أسعاره 500 دينار في الأسواق

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تنفيذ الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة TVA على الذرة، الموجهة لشعبة الدواجن، وهذا بعد الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار لحوم الدواجن في السوق الوطنية، والمطالب التي رفعها أعضاء المكتب الوطني لمهنيي هذه الشعبة.

وحسبما أعلنت عنه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في بيان لها، أمس، فإن الأمين العام للوزارة، كمال شادي، ترأس اجتماعا مع أعضاء مكتب المجلس الوطني المهني لشعبة الدواجن، حيث تم مناقشة العديد من القضايا مع أعضاء المكتب، خاصة منها ما تعلق بتنفيذ الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، حسبما أكده ذات البيان لمصالح وزارة الفلاحة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بتنفيذ الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الذرة، فضلا عن الجوانب المتعلقة بتنظيم مختلف الروابط في قطاع الدواجن وحسن سير المسارات التقنية للتربية والحفاظ على استقرارهها.

كما تم التطرق خلال ذات الاجتماع إلى عمليات الضبط والمراقبة المعيارية لشعبة الدواجن وأثرها على خفض الأسعار في السوق، بالإضافة إلى وضع آليات لضمان وفرة المنتوج.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة حماية المستهلك قد أطلقت حملة لمقاطعة شراء الدجاج، وهذا بعد الالتهاب في أسعارها، والذي قارب 500 دينار للكلغ، وطلبت المنظمة من المستهلكين الاشتراك في الحملة تحت شعار «48 ساعة يهبط السعر».