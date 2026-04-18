إعفاء مشروط من تمثيل النساء في قوائم تشريعيات 2026

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن توضيحات جديدة بخصوص شرط تمثيل النساء في قوائم المترشحين لانتخابات المجلس. الشعبي الوطني المزمع تنظيمها يوم 2 جويلية 2026، مؤكدة إمكانية الاستفادة من إعفاء جزئي في حالات محددة.

وجاء في البيان أن هذا الإجراء يستند إلى أحكام الدستور، لا سيما المادة 59 منه، إضافة إلى المرسوم الرئاسي رقم 26-145 المؤرخ في 4 أفريل 2026.المتضمن استدعاء. الهيئة الناخبة، وكذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وأوضحت الهيئة أن الإعفاء من شرط تمثيل النساء. يمنح فقط في حال عدم تمكن القوائم الانتخابية من استيفاء نسبة الثلث من المترشحات. وهي النسبة المحددة قانونًا. غير أنها شددت على أن هذا الإعفاء لا يعني إلغاء تمثيل النساء بشكل كلي.بل يخص فقط النسبة المطلوبة. مع ضرورة إدراج حد أدنى من التمثيل النسوي ضمن القائمة.