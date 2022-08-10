إعفاء هذه الفئة من تأشيرة الدخول إلى أذربيجان

وقعت الجزائر وأذربيجان على اتفاقيتين تنص الأولى على تأسيس آلية تشاور سياسي بين الجزائر وأذربيجان. بينما تهدف الاتفاقية الثانية لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة من تأشيرة الدخول للبلدين.

أجرى اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، محادثات ثنائية على انفراد مع نظيره الاذربيجاني. جيهون بيراموف، تلتها جلسة عمل موسعة خصصت لبحث واقع وآفاق علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.

ويأتي هذا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية أذربيجان بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما استعرض الوزيران بهذه المناسبة الأوضاع الأمنية والسياسية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدولي والاقليمي. مؤكدين على ضرورة تكثيف التشاور بين البلدين بحكم دورهما الريادي. في إطار المنظمات التي ينتميان إليها على غرار منظمة الأمم المتحدة. حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي. بالإضافة إلى تكتل أوبك + ومنتدى الدول المصدرة للغاز، خاصة في السياق الراهن للعلاقات الدولية.

وفي ختام جلسة العمل، قام رئيسا دبلوماسية البلدين بالتوقيع على اتفاقيتين. تنص الأولى على تأسيس آلية تشاور سياسي بين الجزائر وأذربيجان. بينما تهدف الاتفاقية الثانية لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة من تأشيرة الدخول للبلدين.

وبعد الأشغال، نشط الوزيران ندوة صحفية نوها خلالها بالتوافق في وجهات النظر الذي ميَّز المحادثات حول عديد القضايا الدولية.

كما أكدا عزمهما على بذل كل الجهود اللازمة على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف. لتجسيد إرادتهما المشتركة في دعم السلم والأمن الدوليين. بما يتوافق مع مبادئ الشرعية الدولية وضرورة تعزيز التوجه نحو السبل السلمية لحل مختلف الأزمات والنزاعات.