إعفاء 3 لاعبين من تربص المنتخب المحلي !

أعفى مدرب المنتخب المحلي، مجيد بوقرة، 3 لاعبين من التربص الذي انطلق أمس الاثنين، بعنابة، والذي سيستمر إلى غاية الـ 24 مارس الجاري.

وكشفت “الفاف” في موقعها الالكتروني. بأن محليو “الخضر” خاضوا أمس، أول حصة تدريبية على أرضية ملحق ملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

مشيرة إلى أن الحصة التي انطلقت في حدود الساعة 22:00. والتي خصصها المدرب مجيد بوقرة، بشكل أساسي للتعافي، شهدت مشاركة 20 لاعبا.

حيث غاب عن التدريبات 8 لاعبين، وأشارت “الفاف” بأن رباعي شباب بلوزداد. مزيان وبن غيث وخاسف وبوكرشاوي، استفاد من راحة، على أن يلتحقوا اليوم بالتدريبات.

في حين، تقرر إعفاء كل من مدافع مولودية الجزائر، رضا حلايمية، وثنائي اتحاد العاصمة، مهدي مرغم وعماد الدين عزي بسبب الإصابة.