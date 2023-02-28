إعفاء 80 بالمائة من الحقوق والرسوم في حال استيراد هذا النوع من السيارات

أكد نائب المدير للتشريع والتنظيم بالمديرية العامة للجمارك نابتي محمد الأمين، المرسوم التنفيذي الخاص باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات جاء بسيطا جدا.

وفي تصريح للإذاعة الجزائرية، قال نائب المدير للتشريع والتنظيم بالمديرية العامة للجمارك إن المرسوم التنفيذي أدرج شروط بسيطة لاقتناء سيارة مستعملة لااقل من 3 سنوات للقضاء على البيروقراطية.

وعن التخفيضات على حقوق ورسوم الجمركة، أوضح ذات المتحدث أنه وفقا للمادة 110 من قانون المالية، فإن استيراد السيارات “الكهربائية” أقل 3 سنوات، يقابله إعفاء 80 بالمائة من تسديد الحقوق والرسوم.

أما استيراد السيارات “بنزين”، فيقابله تخفيض بـ 50 بالمائة من تسديد الحقوق والرسوم المفروضة. يضيف نابتي.

للإشارة، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 23-74 المؤرخ في 20 فيفري 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين (الجريدة الرسمية عدد 11 مؤرخ في 22 فيفري 2023).

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