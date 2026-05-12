إعفاء المتقاعدين من تقديم شهادة الحياة وتعويضها بهذا الإجراء

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، عبد الحفيظ أدرار، اليوم الثلاثاء، عن إعفاء المتقاعدين من تقديم شهادة الحياة.

وأوضح أدرار، لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية “المجاهد”، أن إعفاء المتقاعدين من تقديم شهادة الحياة تم تعويضه بخدمة التعرف على ملامح الوجه. في إطار عصرنة ورقمنة الخدمات لفائدة هذه الفئة.

وقال المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد إن هذا الإجراء يأتي “تنفيذا لتعليمات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بإعفاء المتقاعدين من تقديم شهادة الحياة للصندوق. واستخلافها بخدمة التعرف على ملامح الوجه عبر تطبيق إلكتروني يتم تحميله على الهاتف النقال”.

وأضاف أدرار، أن الهدف من هذا الإجراء هو “تخفيف وتبسيط الإجراءات لفائدة المتقاعدين. في إطار عصرنة ورقمنة الخدمات والقضاء على الغش وتعزيز تدابير الشفافية”.

وفي السياق ذاته، ذكّر أدرار، بأن عدد المتقاعدين بلغ “3 ملايين و600 ألف مستفيد من التقاعد المباشر أو التقاعد المنقول (ذوي الحقوق)”. فيما تقدر القيمة المالية الإجمالية لدفع معاشات ومنح التقاعد بـ “162 مليار دينار جزائري شهريا”.

وفي إطار تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين، أشار أدرار، إلى أنه تم، مؤخرا، التوقيع على اتفاقية بين الصندوق الوطني للتقاعد وبنك التنمية المحلية. وأيضا اتفاقية أخرى مع الشركة الوطنية للتأمين. إلى جانب مشروع التوقيع على اتفاقية مع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. ترمي إلى تمكين المتقاعدين من الاستفادة من امتيازات وتخفيضات في التسعيرات.