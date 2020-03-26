إعلامية سعودية توضح كيف أصيبت وبناتها بكورونا بطريقة مؤسفة

أعلنت الإعلامية السعودية، تغريد الطاسان، إصابتها مع بناتها، بفيروس كورونا المستجد، عبر مقطع فيديو.

وقالت الإعلامية في مقطع الفيديو: “مرحبا، أنا أصبت بفيروس كورونا نتيجة مخالطتي لقرايب قبل تقريبا 3 أسابيع جاءوا بزيارة لوالدتي وما كانت ظاهرة عليهم الأعراض”.

وأضافت الطاسان: “الحمد لله رب العالمين قدر الله وما شاء فعل، الآن أنا مصابة وبناتي مصابين معاي واحنا في العزل الصحي”.

وتابعت الإعلامية: “الوقاية خير من العلاج، الالتزام بكل ما أمرتنا به الجهات المسؤولة، هذا ليس سجن، هذا وقاية لك”.

وأكدت الطاسان على ضرورة إرتداء الكمامة والقفاز قائلة: “الكمامة والقفاز جدا مهمين انك تلتزم فيهم، حتى لو احنا لحالنا ولكن بما أنه معنا خاصة أطفال مصابين، ومعنا في نفس الغرفة، فمعناته احنا لازم نلتزم فيها”.