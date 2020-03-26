عاجل

إعلامية سعودية توضح كيف أصيبت وبناتها بكورونا بطريقة مؤسفة

فن وثقافة
  • -
  • 0
إعلامية سعودية توضح كيف أصيبت وبناتها بكورونا بطريقة مؤسفة
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت الإعلامية السعودية، تغريد الطاسان، إصابتها مع بناتها، بفيروس كورونا المستجد، عبر مقطع فيديو.

وقالت الإعلامية في مقطع الفيديو: “مرحبا، أنا أصبت بفيروس كورونا نتيجة مخالطتي لقرايب قبل تقريبا 3 أسابيع جاءوا بزيارة لوالدتي وما كانت ظاهرة عليهم الأعراض”.

وأضافت الطاسان: “الحمد لله رب العالمين قدر الله وما شاء فعل، الآن أنا مصابة وبناتي مصابين معاي واحنا في العزل الصحي”.

وتابعت الإعلامية: “الوقاية خير من العلاج، الالتزام بكل ما أمرتنا به الجهات المسؤولة، هذا ليس سجن، هذا وقاية لك”.

وأكدت الطاسان على ضرورة إرتداء الكمامة والقفاز قائلة: “الكمامة والقفاز جدا مهمين انك تلتزم فيهم، حتى لو احنا لحالنا ولكن بما أنه معنا خاصة أطفال مصابين، ومعنا في نفس الغرفة، فمعناته احنا لازم نلتزم فيها”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=796070

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com