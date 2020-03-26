إعلامية سعودية توضح كيف أصيبت وبناتها بكورونا بطريقة مؤسفة

أعلنت الإعلامية السعودية، تغريد الطاسان، إصابتها مع بناتها، بفيروس كورونا المستجد، عبر مقطع فيديو.
وقالت الإعلامية في مقطع الفيديو: “مرحبا، أنا أصبت بفيروس كورونا نتيجة مخالطتي لقرايب قبل تقريبا 3 أسابيع جاءوا بزيارة لوالدتي وما كانت ظاهرة عليهم الأعراض”.
وأضافت الطاسان: “الحمد لله رب العالمين قدر الله وما شاء فعل، الآن أنا مصابة وبناتي مصابين معاي واحنا في العزل الصحي”.
وتابعت الإعلامية: “الوقاية خير من العلاج، الالتزام بكل ما أمرتنا به الجهات المسؤولة، هذا ليس سجن، هذا وقاية لك”.
وأكدت الطاسان على ضرورة إرتداء الكمامة والقفاز قائلة: “الكمامة والقفاز جدا مهمين انك تلتزم فيهم، حتى لو احنا لحالنا ولكن بما أنه معنا خاصة أطفال مصابين، ومعنا في نفس الغرفة، فمعناته احنا لازم نلتزم فيها”.
شفى الله الكاتبة والإعلامية والتربوية القديرة والناشطة الاجتماعية في المجالات الانسانية والتطوعية الاستاذة تغريد الطاسان حيث أصيبت وبناتها بفيروس كورونا وهي في العزل الإجباري …دعواتنا الصادقة من القلب لها بالشفاء التام وهذه كلماتها توجه وتنصح الجميع بالالتزام بالتعليمات pic.twitter.com/8iQcmQZIZG
— د.سعود صالح المصيبيح (@269saud4) March 25, 2020
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