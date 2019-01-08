إعلامية كويتية تسخر من ملكة جمال الجزائر 2019 تثير غضب متابعيها!!

أثار تعليق الإعلامية الكويتية مي العيدان، على ملكة جمال الجزائر 2019 “خديجة بن حمو”، موجة غضب لدى متابعيها والذين اتهموها بالعنصرية.

وحسب موقع الفن، نشرت مي مقطع فيديو لملكة جمال الجزائر 2019، عبر صفحتها في تويتر، وعلقت عليه “بذمتكم هذه ملكة جمال الجزائر”.

وأضافت مي العيدان”يعني هي أقوى مزة بالجزائر، والله على بالي إثيوبية مضيعة بالحرم”.

واعتبر متابعو مي أنها كإعلامية، لا يصح لها أن تسخر من شكل الآخرين.

يذكر أن العيدان تعرضت لهجوم حاد من قبل متابعيها منذ فترة قليلة.

وذلك بعد سخريتها من جنسية خال الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، الفلبيني.

واتهموها أيضا بالعنصرية، لكنها اعتذرت في ما بعد وأكدت أنها لم تكن تقصد السخرية منه.

فهل ستعتذر مي هذه المرة وتتراجع عن كلامها للمرة الثانية؟.