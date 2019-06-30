إعلامية مصرية تصاب بمرض خطير وهذه وصيتها التي أبكت محبيها

كشفت تقارير صحفية، عن إصابة الإعلامية والممثلة المصرية، “ريهام سعيد”، بمرض خطير، وهو بكتيريا في الوجه.

وحسب موقع “ليالينا”، طلب الأطباء من “ريهام سعيد”، أخذ قسط من الراحة، نظراً لأن الخطر مازال موجوداً.

ويخشى الأطباء، وصول البكتيريا إلى المخ، لهذا علي الإعلامية أن تخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، حتى لا تنتشر البكتيريا في الجسم، وتؤدي للوفاة.

كما منع الأطباء زيارة أو رؤية “ريهام سعيد” لمدة شهر، حتى يتم علاجها تماماً من هذه البكتيريا الخطيرة، حسب موقع إرم نيوز.

وأبكت “ريهام سعيد” متابعيها، حيث وضعت منشورا على صفحتها بالأنستغرام، أشبه بالوصية، كتبت فيها: “حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا”.

وتفاعل متابعو “ريهام سعيد” بقوة مع كلماتها المحزنة، داعين الله أن تتجاوز أزمتها الصحية بسلام.

وكانت “ريهام سعيد”، قد أطلت في آخر حلقات برنامج “صبايا” بدون مكياج، دون أن تكشف السبب، وبعد الإعلان عن إصابتها ببكتيريا في الوجه، ربط البعض بين الأمرين.