إعلامي بريطاني “يقصف” رشيد غزال!

وجه الدولي الإيرلندي السابق والمُحلل، “جيم بيغلن”، إنتقادات لاذعة للدولي الجزائري، رشيد غزال، بسبب مُستواه الضعيف، ظهيرة اليوم أمام “إيفرتون”.

وتحدث قائلا في هذا :”بالنسبة لي رشيد غزال، مُجرد رياض محرز، ولكن بنوعية سيئة، وهو لا يُقدم المطلوب منه تماما”.

وإعتبر “بيغلن” بأن اليساري، لم يكن يستحق تماما الحصول على الفُرصة، وهو الذي يُقدم مردودا مُخيبا منذ وصوله لـ”ليستر سيتي”.

يُشار بأن “كبسولة الصغير”، إسترجع مكانته الأساسية مع “الفوكسيس” عند مواجهة “التوفيز”، ولكنه إستبدل مُباشرة بعد نهاية المرحلة الأولى.

وظهر المُدرب “كلود بويال” غير راض بالمرة عن لاعب “ليون” السابق، والذي أصبح مُرشحا لتغيير الأجواء خلال الميركاتو الشتوي.