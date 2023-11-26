إعلامي سعودي بشأن تغريدات محرز: “ليس هو من ينشرها”

كشف الإعلام السعودي مشعل العتيبي خلال نزوله ضيفا على صحيفة “الرياضية” عن المتكفل بحسابات الدولي الجزائري رياض محرز .

وقال مشعل العتيبي في تصريحه أن حسابات محرز على مواقع و وسائل التواصل الإجتماعي تدار من قبل شركة، و ليس هو من يقوم بالتغريد.

وكان رياض محرز قد صنع الحدث، بعدما نشر تغريدة، و حذفها مباشرة بعد دقائق عن موضوع شائك في السعودية.

وفي ظل الجدل الكبير، يتواجد محرز رفقة ميندي في مدينة أبو ظبي لحضور سباق الفورميلا بعد أن منحهم المدرب إجازة اليوم الأحد، أين التقى بالممثل العالمي جون ستاتام.

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