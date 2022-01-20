إعلامي سعودي يبعث رسالة خاصة للجزائريين قبل موعد كوت ديفوار

وجّه الإعلامي السعودي عبد العزيز الغيامة “بوعلام” رسالة خاصة إلى الجمهور الجزائري التي تحمل دعما كبيرا.

وأكّد الغيامة في تصريح له للصفحة الرسمية للاعلامي بقناة “بيان سبورتس” مهند الجالي حيث قال “مشاعر محبة و تقدير للجماهير الجزائرية التي اصبحت تبادلي إيّاها. لذا أقول لهم شكرا لكم”.

وعن مواجهة كوت ديفوار قال “أتمنى أن تكون المباراة وفق مستوى تطلعات الجزائريين. اعتقد أن الجزائر تحصلت على جرعة أمل بعد فوز نيجيريا أمام غينيا بيساو”.

وأضاف “المباراة فرصة للمنتخب الجزائري وأنتظر منهم تقديم مستويات كبيرة مثل التي تعودنا عليها”.

كما ختم “المنتخبات الصغيرة تتعب المنتخبات الكبيرة مثلما حدث مع الجزائر سابقا. عكس مباراة كوت ديفوار. لذا أتمنى أن يحدث ما اتصوره إيجابيا”.

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وسيكون الجمهور الجزائري على موعد مع مباراة قوية ومثيرة أمام كوت ديفوار اليوم. بداية من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي بملعب جابوما بدوالا.

ويحمل المنتخب الوطني آمال الجزائريين في تخطي عقبة الفيلة. والتأهل رسميا إلى الدور الثاني. كما يريد رد الاعتبار لنفسه وعلى السخرية والإستهتار من قبل بعض الذين يصطادون في المياه العكرة.

كما ستعرف مباراة اليوم عودة الجناح الطائر ادم وناس بعد طول غياب. وسيعمل الناخب الوطني جمال بلماضي للعب بطريقة هجومية. لتسجيل عدد من الاهداف لتفادي الحسابات المعقدة.

في حين ستلعب المباراة أمام أشبال المدرب باتريس بومال الذين تمكّنوا من حسم التأهل. ما سيجعل المباراة شكلية بالنسبة لهم.

كما تسعى كتيبة المحاربون لتحقيق “ريمونتادا” تاريخية. التي عودتنا عليها خاصة بعد التعادل الأول المخيّب والخسارة في المباراة الثانية.