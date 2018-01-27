إعلامي سعودي يسخر من إسم مبولحي!!

إستفز الإعلامي السعودي الشهير، وليد الفراج، الجماهير الجزائرية، وذلك عندما سخر من إسم، رايس وهاب مبولحي، وإيجاده صعوبة في نُطقه.

وقال سهرة أمس الجمعة خلال تنشيطه لحصة “أكشن يادوري” :”ريس.. رايس، مُب، مبولحي.. إيش يا أخي منين تجيبلونا أسماء ها اللعيبة”.

ليُواصل :”ياللا نشوف مبولحي، لاعب الإتفاق، مادري الأسماء ذي منين يجيبونها” ليُطلق بعدها تقريرا عن حارس “رين” السابق مُرفقا بتصريحاته.

وإستغرب المُتابعون الجزائريون وحتى السعوديون عدم معرفة “الفراج” للمتألق في مونديال 2014، لأنه يبقى “نجما حقيقيا” على الساحتين العربية والإفريقية.