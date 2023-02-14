إعلامي سوري يطلب من هيفاء وهبي المساعدة والأخيرة ترد

وجه الصحفي السوري ماجد العجلاني، نداء خاص للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، طالبها فيه بالمساعدة لإنقاذ أطفال سوريا بعد الزلزال المدمر. الذي ضرب المناطق الشمالية من البلاد.

كما ظهر العجلاني في الفيديو وهو بين الدمار في مدينة حلب يحمل طفلة. وقال:”هذا الفيديو موجه إلى إنسانة وحدة وهي هيفاء وهبي، هيفا انا التقيت فيكي مرتين”. و”بالمرتين كنت عم تحكي عن سوريا كلام بطير العقل”. “عم وجهلك من خلال الفيديو طلب بأن يتم تأمين من قبلك 500 علبة حليب أطفال حديثي الولادة رقم واحد”. “لا الشعب السوري عم يقصر ولا الجهات الرسمية عم تقصر، إنما الوضع في حلب تخطى من أن أخجل أطلب هالطلب”.

وأضاف:”أتكفل أنا ومجموعة من الصيادلة بمهمة نقل الحليب من لبنان إلى سوريا والاجراءت الرسمية اللازمة لإدخال هدول الـ500 علبة”. و”المطلوب منك فقط انو تدفعي ثمن هالـ500 علبة حليب إلى أطفال حلب تحديدا”.

وبدورها أعادت هيفاء نشر الفيديو عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة عبر انستغرام. وكتبت:”انا قلبي لكم وتحت أمركم”.

وأعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. عبر المعبرين اللذين فتحتهما، لا يتطلب قرار مجلس الأمن الدولي.

كما قال ديميتري بوليانسكي: “نحن على يقين تام من عدم الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن بهذا الصدد، لأنه قرار سوري سيادي بحت”.

وأكد أن “هناك فرقا كبيرا بين آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التي تنتهك سيادة سوريا، وقرار سوريا السيادي”.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي. من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.