إعلامي فرنسي:”أتمنى رؤية بونجاح في أوروبا”

الرياضة
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إعلامي فرنسي:”أتمنى رؤية بونجاح في أوروبا” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

عبر الصحفي والمعلق الفرنسي “Tanguy Le Seviller” عن إعجابه بالنجم الدولي الجزائري لفريق السد القطري بغداد بونجاح بعد توقيعه “سوبر هاتريك”.

الإعلامي الفرنسي غرد أمسية اليوم الخميس عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا:”أحب أن أرى بونجاح في أوروبا”.

هذا كما وجه الصحفي الفرنسي رسالة لفريق أولمبيك مارسيليا الذي يبحث عن تدعيم صفوفه برأس حربة مؤكدا أن بونجاح الخيار الأفضل.

يذكر أن إبن ولاية وهران سجل سوبر هاتريك مع السد اليوم ضد السيلية كما قدم تمريرتين حاسمتين.


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