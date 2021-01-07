إعلامي فرنسي:”أتمنى رؤية بونجاح في أوروبا”

عبر الصحفي والمعلق الفرنسي “Tanguy Le Seviller” عن إعجابه بالنجم الدولي الجزائري لفريق السد القطري بغداد بونجاح بعد توقيعه “سوبر هاتريك”.

الإعلامي الفرنسي غرد أمسية اليوم الخميس عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا:”أحب أن أرى بونجاح في أوروبا”.

هذا كما وجه الصحفي الفرنسي رسالة لفريق أولمبيك مارسيليا الذي يبحث عن تدعيم صفوفه برأس حربة مؤكدا أن بونجاح الخيار الأفضل.

يذكر أن إبن ولاية وهران سجل سوبر هاتريك مع السد اليوم ضد السيلية كما قدم تمريرتين حاسمتين.

Baghdad Bounedjah encore buteur avec Al-Sadd. Il paraît que l’OM chercher un numéro 9. Lui, il empile les buts… — Tanguy Le Seviller (@TANG_Foot) January 7, 2021