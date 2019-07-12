إعلامي فرنسي يصدم الجزائريين بخصوص “عطال” !!

كشف أمسية اليوم الجمعة إعلامي فرنسي عن غياب النجم الدولي الجزائري “يوسف عطال” عن باقي مباريات منافسة كأس أمم إفريقيا 2019 الجارية بمصر.

ونشر “فينسنت مينيتشيني” صحفي جريدة “NICE-MATIN” تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وجاء في التغريدة:”نجم المنتخب الوطني الجزائري “يوسف عطال” يُعاني من “Fracture de la clavicule” تجعله يغيب عن باقي مباريات “الكان”.

وهي عبارة عن كسر في عظمة الكتف على أن تكون مدة غياب “عطال” من أسبوعين إلى 6 أسابيع حسب حجم “الكسر”.