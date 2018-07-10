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إعلامي فرنسي يُحذّر “سانت إيتيان” من “أوناس”

الرياضة
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إعلامي فرنسي يُحذّر “سانت إيتيان” من “أوناس”
بقلم إسماعيل عشاش

إعتبر الإعلامي الفرنسي الشهير “دوني بالبير” بأن تفكير نادي “سانت إيتيان” في إستقدام الدولي الجزائري، آدم أوناس جيد ولكن بشروط.

وأوضح المُعلق السابق لقناة “كنال+” الفرنسية بأن الجناح الأيسر الصاعد، معروف بمشاكله الكثيرة، عندما لايتحصل على فُرصة اللعب بشكل مُنتظم.

وصرّح :”مُشكلته في عقليته التي كانت محل إنتقاد في بوردو، وأتمنى أن تكون تجربته في نابولي أفادته من هذه الناحية”.

ليُواصل :”من الناحية الرياضية سيكون صفقة ناجحة، خاصة إن نجح الطاقم الفني لسانت إيتيان من تسييره بطريقة بسيكولوجية قدر الإمكان”.


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