إعلامي مصري:”أتمنى تتويج الخضر بمونديال العرب لهذا السبب “

كشف الإعلامي المصري بقنوات الجزيرة القطرية “أيمن عزام” عن رغبته في تتويج الخضر بكأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

كما غرد الاعلامي المصري قبل مواجهة مُنتخب بلاده أمام محاربي الصحراء المُقررة يوم الثلاثاء المُقبل.

وقال في التغريدة:”أي فريق ترشحونه للفوز بكأس العرب فيفا قطر 2021؟ أنا أتمنى أن يفوز المنتخب الجزائري باللقب”.

كما أضاف:”أتمنى ذلك لأنه المنتخب الوحيد القادر على رفع علم فلسطين بعد فوزه بالكأس دون أن يُحاسب في بلده من قبل سلطات بلاده”.

ويُواجه أشبال مجيد بوقرة المنتخب المصري بداية من الساعة ال20:00 بتوقيت الجزائر لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.