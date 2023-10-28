إعلامي مصري: قائد العدوان على غزة في قبضة المقاومة

كشف الإعلامي المصري أحمد موسى، أن قائد العدوان الصهيوني على غزة العقيد يائير شالام وقع في قبضة المقاومة.

وحسب موقع صدى البلد، كتب الإعلامي، على صفحته بموقع “X”، تويتر سابقا: “‏موقع صهيوني إسمه والاه. يقول إن قائد العدوان علي غزة العقيد يائير شالام وقع في قبضة المقاومة بعد فشل هجومه علي غزة وقتل عدد كبير من قواته”.

وأضاف الإعلامي: “سيغير الكثير من خطط الصهاينة والامريكان في الاجتياح البري ومفاوضات تبادل الأسري. مجازر وجرائم حرب ارتكبها العدو ليلا ضد المدنيين”.

ونفذ الجيش الصهيوني، ليلة الجمعة إلى السبت، هجوما عنيفا على قطاع غزة برا وجوا وبحرا. بعد قطعه للكهرباء والاتصالات عن القطاع.

وأعلنت حركة المقاومة حماس، أنها كبدت الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة في الجنود والعتاد.

وقالت حركة حماس، أن الهجوم البري الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة أفشلته المقاومة. موضحة أن الهجوم البري تم عبر ثلاثة محاور.

وأضافت حركة حماس، أن جيش الاحتلال وقع في كمائن أعدتها المقاومة الفلسطينية على محاور عدّة. موضحة أنه ومنذ بدء المعركة كانت هناك خطط دفاعية ضد أي محاولة.