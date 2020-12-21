إعلامي مغربي: المغرب تحالف مع الكيان الصهيوني لضرب إستقرار الجزائر

صرح الإعلامي المغربي علي لهروسي، اليوم، أن الجزائر هي المستهدفة الأولى، من إعلان تطبيع المغرب لعلاقاته مع الكيان الصهيوني.

وفي حوار خص به “وأج”، قال الإعلامي:” الجزائر هي المستهدف الاول من هذا التطبيع بسبب مواقفها الداعمة للشرعية الدولية.”

مضيفا:” النظام المغربي يعمل بالتحالف مع القوى الاستعمارية لضرب استقرار الجزائر حتى يسهل تفكيك منطقة المغرب العربي وشمال افريقيا”.

هذا وأكد لهروسي، أن نظام المخزن كان يرتب منذ مدة لإعلان التطبيع مع الكيان، للاستقواء به وبأمريكا.

وواصل في السياق ذاته، أن تحالف مع الصهاينة لضرب استقرار الجزائر يعود إلى رفض الأخيرة للأساليب الاستعمارية التي ينتهجها المغرب في المنطقة.