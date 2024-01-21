إعلامي مغربي للنهار:”تعرضت لمضايقات من نظام المخزن وصلت إلى حد التهديد بالقتل”

كشف الناشط السياسي والإعلامي المغربي بدر العيدودي، في حوار جمعه مع قناة النهار، جملة من الحقائق المثيرة عن نظام المخزن .

وتحدث بدر العيدودي في مستهل الحوار عن الأسباب التي جعلته يغادر المغرب والعيش في اسبانيا.

وقال الناشط السياسي والإعلامي المغربي، في السياق ذات صلة “إنه تم اعتقاله لمدة سنة ونصف في المغرب بسبب مواقفه السياسية”، مضيفا أنه “يقيم الآن في إسبانيا بعدما تم تلفيق تهم له من طرف المخزن بسبب مواقفه.”

وأبرز الإعلامي المغربي، أن “مضايقات نظام المخزن استمرت ضده بعد مغادرته للسجن ووصلت إلى حد التهديد بالقتل بعد حديثه عن اغتيال ناشط صحراوي.”

وأوضح ذات المتحدث، أن في السجون المغربية هناك تعذيب وسجن انفرادي وحتى منع الزيارة ضد النشطاء المغاربة الذين يلجأون للإقامة في إسبانيا بسبب هوامش الحرية المتاحة هناك.

وأشار بدر العيدودي، إلى أن السلطات الفرنسية تمارس التضييق ضد النشطاء السياسيين والمعارضين المغاربة على عكس إسبانيا.