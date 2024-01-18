إعلام المخزن يواصل التهجم على المدرب عمروش !

شنت وسائل الاعلام المغربية، حملة شنعاء على التقني الجزائري، عادل عمروش، مدرب منتخب تنزانيا، المشارك في كأس أمم إفريقيا 2023.

وقادت وسائل الإعلام المغربية، حملة تهجم شرسة، بحق المدرب الجزائري عمروش، في اليومين الأخيرين، بعد أن وجه إنتقادات لرئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع.

والذي هو معروف لدى العام والخاص، بتأثيره على قرارات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، وممارسته الكولسة داخل أروقة أعلى هيئة كروية في إفريقيا.

حيث قام الأخير، بالتأثير على الكاف، لتغيير توقيت مواجهة المغرب وتنزانيا، رغم مطالبة المدرب الجزائري بلعب المواجهة زوالا، عوض المساء.

لكن تصريحات المدرب الجزائري عمروش، أثارت حفيظة وسائل الإعلام المغربية، وهاجمت المدرب عمروش، حتى بعد نهاية مواجهة المغرب أمام تنزانيا، والتي خسرها المدرب الجزائري رفقة منتخبه بثلاثية نظيفة، أمس الأربعاء.

ورغم تراجع المدرب عمروش عن تصريحاته السابقة، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة المغرب وتنزانيا، والذي طالب بعدم التفاعل مع الأشياء السلبية، وترك الأمور الإيجابية.

وإعترف الأخير، بقوة المنتخب المغربي، واعتبره من المنتخبات العالمية ونتائجه تتحدث عنه.

وللإشارة، يعتبر المنتخب المغربي، المنتخب الوحيد المشارك في كأس أمم إفريقيا، الذي لعب مباراة ودية في أحد الملاعب التي ستحتضن “الكان”، ولما تحدث عمروش عن هذا الأمر، لم يسلم من الانتقادات.