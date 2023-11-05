إعلام عبري: بن غفير رفض طلب نتنياهو استبدال وزير التراث بوزير آخر

رفض وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتمثل في استبدال وزير التراث عميحاي إلياهو، الذي أثار جدلا كبيرا بتصريحاته التي دعا فيه إلى قصف غزة بقنبلة نووية، حسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

وقال إلياهو، في مقابلة إذاعية صباح الأحد، إن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة “خيار مطروح”. مضيفا أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض.

وتابع إلياهو، أن “من يرفع راية حماس لا يجوز له أن يستمر في الحياة على الأرض”، “وأطمح أن نعود بعد الحرب إلى إقامة المستوطنات في قطاع غزة”.

وللإشارة، ينتمي إلياهو إلى حزب “قوة يهودية”، الذي يتزعمه وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.