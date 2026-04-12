إعلانات لتسجيل مؤطرين.. السلطة المستقلة للانتخابات تحذّر

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، بيانا هاما تفند من خلاله، ما يتم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص إعلانات مفبركة تدعو لتسجيل مؤطري الانتخابات (حفاظ الأمانة) عبر رابط الكتروني مزيّف.

وجاء في بيان السلطة المستقلة للانتخابات أنه عملا بأحكام المادة 49 من الأمر رقم 21 - 01 المؤرخ في 10 مارس. سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، تفند السلطة المستقلة. بشكل قطعي هذه الإعلانات المفبركة التي يتم تداولها بغرض الابتزاز. وتغليط الرأي العام والتأثير على حسن سير العملية الانتخابية.

كما دعت السلطة جميع المواطنات والمواطنين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم التفاعل. مع هكذا دعوات مغلوطة أو مشاركة وثائق أو معطيات ذات طابع شخصي.

هذا وذكرت أن الأمر رقم 21 – or المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. حدد آجال وكيفيات قانونية لإعداد قوائم تأطير مكاتب ومراكز التصويت.

كما نددت السلطة المستقلة بمثل هذه الأفعال المسجلة التي يمكن أن تكتسي طابعا جزائيا. فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمباشرة المتابعة القضائية ضد الأشخاص الذين يروجون لمثل هكذا أفعال.

