إعلان أسماء المقبولين في مسابقة “الدكتوراه” غدا الخميس

مصادر تكشف قبول 80 من المئة من المترشحين

مهلة لطلبة “الدكتوراه” الذين فاقت مدة تسجيلهم 5 سنوات لمناقشة رسائلهم

تعلن، غدا الخميس، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن القائمة النهائية للمترشحين لمسابقة “الدكتوراه”، حيث كشفت مصادر رسمية، عن قبول 80 من المئة من المترشحين، فيما تم التحفظ على 20 من المئة فقط، يمكنهم تقديم طعون بداية من يوم الجمعة إلى غاية يوم السبت القادم.

وحسب منشور الوزارة الخاص بمسابقة “الدكتوراه”، فإن الإعلان النهائي عن القائمة النهائية سيكون في الـ 10 من شهر فيفري، فيما سيتم إجراء المسابقة في الفترة الممتدة من 13 إلى 27 مارس المقبل.

وأكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الطلبة المتحصلين على شهادة “الماجستير”، والذين سيتحصلون عليها قريبا، سيسمح لهم بالتسجيل بداية من السنة الجامعية المقبلة في شهادة “الدكتوراه” من دون إجراء مسابقة، بالإضافة إلى إعفائهم من التكوين في السنة الأولى، ويشرعون في البحث مباشرة، كما أعلنت الوزارة بأنه سيتم اعتماد تسمية موحدة لشهادة “الدكتوراه” من دون تسميتها “دكتوراه أل.أم.دي” ولا “دكتوراه العلوم”.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن القرار الصادر في بداية الشهر الجاري حول المعنيين بالتسجيل لنيل شهادة “الدكتوراه”، يخص طلبة “الماستر” بعد نجاحهم في المسابقة.

من جهة أخرى، أعلنت العديد من المؤسسات الجامعية، بأن طلبة “الدكتوراه” الذين فاقت مدة تسجيلهم خمس سنوات، يتعين عليهم تقديم رسائلهم قبل نهاية ديسمبر القادم كأقصى تقدير، ليتم نهائيا الانتهاء من تخرج الطلبة في النظام الكلاسيكي.

كما أعلمت المؤسسات الجامعية، طلبة “الدكتوراه”، بضرورة مناقشة رسائلهم قبل ديسمبر، وهذا للتخلص نهائيا من النظام الكلاسيكي والتفرغ لطلبة نظام “أل أم دي”.

ومنحت الجامعات طلبة “الليسانس” الذين جمّدوا سنوات من مسارهم الدراسي، فرصة مواصلة الدراسة للتحصل على الشهادة، وهذا تلبية لطلبات المنظمات الطلابية ونقابات التربية.