إعلان إسم مولود الأمير هاري وميغان ماركل وهذا هو معناه

أعلن الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل، عن إسم طفلهما الأول، بعد نحو يومين من ولادته.

وقد اختار دوق ودوقة ساسيكس، إسم “آرتشي هاريسون ماونتباتن ويندسور”، ليثيرا حالة من الدهشة بين معجبي العائلة المالكة، لإختيار هذا الإسم.

وقالت مجلة “People”، إن إسم “آرتشي”، هو تصغير لإسم “آرتشيبولد”، والذي يعني الصادق والجريء والشجاع.

ولفتت إلى أن اختيار إسم “آرتشي”، كإسم أول للطفل، يعبر عن اعتزاز والدته بثقافتها الأمريكية.

أما الإسم الثاني “هاريسون”، فهي تعني بالانجليزية “Harry’s Son” أي إبن هاري.

وهي لفتة لطيفة تعبر عن اعتزاز الأمير هاري، بمولوده الأول، حسب ذات المجلة.

وجاء الإسم الثالث أو اللقب “ماونتباتن ويندسور” نزولاً على التقليد البريطاني، بمنح هذا اللقب لكل المولودين من نسل الملكة إليزابيث الثانية، ملكة انجلترا.