إعلان الترشح لأداء صلاة التراويح بالمهجر

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لموظفيها، عن تنظيم مسابقة الترشح لأداء صلاة التراويح بالمهجر.

وحسب بيان للوزارة، تتمثل شروط الترشح لأداء صلاة التراويح بالمهجر في أن ينتمي المترشح إلى رتب أستاذ التعليم القرآني، ومعلم القرآن الكريم، ومؤذن.

كما يجبب أن يكون المترشح مرسما في رتبته، وأن يكون حافظا للقرآن الكريم كله، ومتقنا لأحكام التجويد مع حسن الأداء.

وعلى الراغبين في المشاركة، تعبئة إستمارة الترشح من خلال الرابط الموجود على الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف على الأنترنت marw.dz قبل يوم 2 نوفمبر القادم.

هذا ويتم إنتقاء المترشحين في تصفيات جهوية “شرق غرب، وسط جنوب”. كما يخضع الناجحون لإنتقاء مركزي بدار الإمام لاعتماد القائمة النهائية.