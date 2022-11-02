إعلان الجزائر: الإلتزام بالتفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية

أكد إعلان الجزائر الصادر عن الدورة 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية، على الالتزام بالمضي قدما في مسار تعزيز وعصرنة العمل العربي المشترك، والرقي به إلى مستوى تطلعات وطموحات الشعوب العربية.

ويأتي ذلك، وفق نهج جديد يؤازر الأطر التقليدية ليضع في صلب أولوياته هموم وانشغالات المواطن العربي.

وجاء في إعلان الجزائر:

تثمين المقترحات البناءة التي تقدم بها سيادة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السيد عبد المجيد تبون. والرامية إلى تفعيل دور جامعة الدول العربية في الوقاية من النزاعات وحلها. وتكريس البعد الشعبي وتعزيز مكانة الشباب والابتكار في العمل العربي المشترك.

والتأكيد على ضرورة إطلاق حركية تفاعلية بين المؤسسات العربية الرسمية وفعاليات المجتمع المدني بجميع أطيافه وقواه الحية. ويأتي ذلك من خلال خلق فضاءات لتبادل الأفكار والنقاش المثمر والحوار البناء بهدف توحيد الجهود لرفع التحديات المطروحة بمشاركة الجميع.

وكذا الالتزام بمضاعفة الجهود لتجسيد مشروع التكامل الاقتصادي العربي وفق رؤية شاملة تكفل الاستغلال الأمثل لمقومات الاقتصادات العربية وللفرص الثمينة التي تتيحها. ويأتي ذلك بهدف التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تمهيدا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي.

بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تظافر الجهود من أجل تعزيز القدرات العربية الجماعية في مجال الاستجابة للتحديات المطروحة على الأمن الغذائي والصحي والطاقوي ومواجهة التغيرات المناخية. مع التنويه بضرورة تطوير آليات التعاون لمأسسة العمل العربي في هذه المجالات.